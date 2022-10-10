Kocaeli haberleri... Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli haberleri... Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

10.10.2022 11:06
Kocaeli haberleri... Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli haberi... Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde teknenin alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Dün palamut avlamak için Bağırganlı mevkisinde arkadaşıyla denize açılan ve teknenin alabora olması sonucu kaybolan İsmail B'yi arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ve balıkçı teknelerinin katıldığı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığınca havadan da destek veriliyor.

Bölgeye gelen Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İsmail B'nin yakınlarının da bölgede endişeli bekleyişi sürüyor.

Dün Mesut K. ile İsmail B, palamut avlamak için Bağırganlı mevkisinde tekneyle denize açılmış, su alarak alabora olan tekneden suya düşen Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarılmış, İsmail B. ise kaybolmuştu.

Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli haberleri... Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli haberleri... Kocaeli'de alabora olan teknedeki kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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