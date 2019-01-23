KOCAELİ(AA) - Kocaeli
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy
başkanlığında gerçekleştirildi.
Vailik Akçakoca
Salonundaki toplantıda konuşan Vali Aksoy
, 2018 yılında kamu kurum ve kuruluşlarıyla mahalli idareler tarafından toplamda 789 proje üzerinde çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.
Aksoy, 2018 sonu itibarıyla biten proje sayısının 264, devam eden proje sayısının 424, ihale aşamasında bulunan proje sayısının 63, henüz başlanamamış olan proje sayısının ise 38 olduğunu ifade etti.
Geçen yılın gerçekleştirilen yatırımların proje tutarının 13 milyar 293 milyon lira olduğunu aktaran Aksoy, toplam ödenekten yapılan harcamanın 2 milyar 279 milyon lira olduğunu belirtti.
Toplantıya, Vali Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Vali Yardımcısı Osman Günaydın
, kaymakamlar, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mahmut Baytüz, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, Sakarya
Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun ve diğer ilgili kurum müdürleri katıldı.