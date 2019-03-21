Son Dakika Haberleri: Kocaeli iş dünyası altyapı yatırımı bekliyor

Kocaeli iş dünyası altyapı yatırımı bekliyor

1 saat önce

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli'de iş dünyası temsilcileri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde seçilecek yeni başkanlardan başta ulaşım olmak üzere altyapı yatırımları yapmasını ve kent içinde yer alan sanayi tesislerinin kent dışına çıkarılmasını bekliyor.

Kocaeli iş dünyası altyapı yatırımı bekliyor, System.String[]
Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli'de iş dünyası temsilcileri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde seçilecek yeni başkanlardan başta ulaşım olmak üzere altyapı yatırımları yapmasını ve kent içinde yer alan sanayi tesislerinin kent dışına çıkarılmasını bekliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:21 

Türkiye, Kocaeli, Ekonomi
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