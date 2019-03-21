Kocaeli iş dünyası altyapı yatırımı bekliyor
1 saat önce
Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli'de iş dünyası temsilcileri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde seçilecek yeni başkanlardan başta ulaşım olmak üzere altyapı yatırımları yapmasını ve kent içinde yer alan sanayi tesislerinin kent dışına çıkarılmasını bekliyor.
Türkiye
'nin önde gelen sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli
'de iş dünyası temsilcileri, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde seçilecek yeni başkanlardan başta ulaşım olmak üzere altyapı yatırımları yapmasını ve kent içinde yer alan sanayi tesislerinin kent dışına çıkarılmasını bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:21
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