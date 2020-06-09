KOCAELİ İYİ Parti'li Türkkan'a çiftliğindeki kaçak bölümler için 1 ay süre - Son Dakika

KOCAELİ İYİ Parti'li Türkkan'a çiftliğindeki kaçak bölümler için 1 ay süre

İYİ Parti'li Türkkan'a çiftliğindeki kaçak bölümler için 1 ay süreKOCAELİ Dilovası Belediyesi, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğiyle ilgili belge ibraz edememesi üzerine kaçak bölümleri mühürlerken, 1 ay süre verdi.

İYİ Parti'li Türkkan'a çiftliğindeki kaçak bölümler için 1 ay süre

KOCAELİ Dilovası Belediyesi, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğiyle ilgili belge ibraz edememesi üzerine kaçak bölümleri mühürlerken, 1 ay süre verdi. 1 ay içerisinde gerekli işlemlerin yerine getirilmemesi durumunda yapıların yıkımı için çalışma başlatılacak.

Dilovası Belediyesi, Dilovası Köseler köyünde bulunan Lütfü Türkkan'a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te incelemede bulunarak tutanak tuttu. 28 bin metrekarelik alanda bulunan yapılar tek tek kayıt altına alındı. Arazide bulunan 181 metrekarelik bakım evi, 17 metrekarelik yem tankı, 96 metrekarelik ofis, 2 bin 189 metrekarelik ahır, 685 metrekarelik ahır, 288 metrekarelik ahır, 326 metrekarelik ahır, 167 metrekarelik sağımhane, 46 metrekarelik kır evi, 282 metrekarelik samanlık, 149 metrekarelik depo, 41 metrekarelik at ahırı, 190 metrekarelik perde duvar, 7 metrekarelik yakıt tankı ve 275 metrekarelik yem deposu kayıt altına alındı. Çiftlikle ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yapı kayıt belgesi gibi tüm resmi belgeler istenirken, herhangi bir belge ibraz edilemedi. Bunun üzerine kaçak yapılar mühürlenirken, 662 bin TL ceza kesildi.

1 AYLIK SÜRE

Dilovası Belediyesi, Lütfü Türkkan'ın çiftliğiyle ilgili İmar Kanunu'nun 32'nci ve 42'nci maddeleri gereğince tespit ve tutanak tuttu. Ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hale getirilebilmesi için 1 ay süre, Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi kapsamına giren yapıların yıkılmasına karar verdi. 1 ay süre içerisinde gerekli işlemlerin yerine getirilmemesi durumunda yapıların yıkımı için çalışma başlatılacak.

İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ TUTANAK TUTTU

İl Tarım Müdürlüğü, Dilovası Belediyesi'nin işlemlerinin ardından Nezir Ağa Çiftliği'nin kayıtlarda hayvan çiftliği olarak görülmesi nedeniyle Toprak Koruma Kanunu ve Veteriner Hizmetleri Gıda ve Bitki Sağlığı Kanunu ile ilgili yönetmeliklere muhalefet ihbarı kapsamında incelemede bulundu. Ekiplerinin çiftlikte yaptığı incelemede 6 parselde 28 bin 278 metrekarelik alanda bozulan alanın 11 bin 983 metrekare olduğu belirlendi. Çiftlikle 806 metrekarelik alan için izin alındığı, izin verilen yapılar dışında yapılar bulunduğu, araziye toprak dolgu yapılması nedeniyle tarımsal vasfının bozulduğu tespit edildi.

Toprak kanununa muhalefet kapsamında alanın izinsiz toprak ve dolgu ile bozulduğu, alanın eski haline getirilmesi istendi. Bozulan her bir metrekare için 4.05 TL olmak üzere ceza kesileceği, ayrıca idari ceza kesileceği öğrenildi.

KOCAELİ İYİ Parti'li Türkkan'a çiftliğindeki kaçak bölümler için 1 ay süre

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ İYİ Parti'li Türkkan'a çiftliğindeki kaçak bölümler için 1 ay süre - Son Dakika

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