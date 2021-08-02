Kocaeli Körfezi'nde müsilaj etkisini büyük oranda kaybetti...Denizdeki yaşam sualtı kameralarına yansıdı - Son Dakika

Kocaeli Körfezi'ni esir alan müsilaj etkisini büyük oranda kaybetti...Denizdeki yaşam sualtı kameralarına yansıdı

KOCAELİ - Marmara Denizi'ni ve Kocaeli Körfez'ini esir alan müsilaj etkisini büyük oranda kaybetti. 2013 yılında resif oluşturmak amacıyla Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde batırılan İnönü Gemisi'ni 2 ay önce yoğun şekilde kaplayan müsilajı kontrol etmek amacıyla dalış yapan dalgıçlar, geminin çevresi ve deniz altının müsilajdan neredeyse tamamen arındığını tespit etti.

Marmara Denizini etkisi altına alan müsilaj birçok yerde etkisini kaybetti. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2013 yılında resif oluşturulması amacıyla batırılan İnönü Gemisi yaklaşık 2 ay önce müsilaj ile kaplanmıştı. Bugün geminin ve denizin derinliklerinin durumunu kontrol etmek için aynı noktadan dalış gerçekleştiren dalgıçlar, su altının büyük oranda müsilajdan temizlendiğini tespit etti. Dalgıçlar birkaç ay öncesine kadar dalış yaparken denizin altında yoğun bir şekilde sis tabakasını andıran müsilajlarla karşılaştıklarını ve denizin dibinin tamamen örtülü olduğunu ifade ederken, şu anda ise dipteki müsilajın ve sis tabakasını andıran müsilaj parçalarının neredeyse tamamen kaybolduğunu belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem ise müsilaj etkisini kaybetmiş olsa da Marmara Eylem Planı çerçevesinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın önderliğinde ve Marmara Belediyeler Birliğimizin koordinasyonunda başlatılan bir çalışma vardı 22 maddelik eylem planı. Burada yaptığımız çalışmalarda da her ne kadar müsilajın olmadığı tespit edilse de oradaki eylem planı ile yapılmak istenen 22 maddelik hükümlere uyularak bundan sonra da riayet edilecektir" dedi.

Amacımız Haziran ayı başlarında müsilajdan etkilenmiş İnönü Gemisi'nin 2 ay sonraki durumunu tespit edebilmek

Denizin altını kontrol etmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade den Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem, "Bugün burada Karamürsel'de KARSAD Su Altı Sporları Derneğinin hemen ön tarafında 2013 yılında yapay resif olarak batırılmış olan İnönü Gemisi ile ilgili bir çalışma yapılacak. Amacımız haziran ayı başlarında müsilajdan etkinlenmiş hiç gözükmeyen İnönü Gemisi'nin 2 ay sonraki durumunu tespit edebilmek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak müsilajla ilgili yaptığımız çalışmalarda deniz süpürgelerimizle bugüne kadar yaklaşık 700 metreküplük deniz yüzeyinden müsilaj topladık. Bu topladığımız müsilajları da İzaydaş'ta bertaraf ediyoruz. Suyun üstünde yapılan bu çalışmalardan sonra da suyun altındaki durum nedir diye sorular geliyordu biz de bununla ilgili bugün buradayız. Hem Nicomedia Su Altı Kulübü, hem de KARSAD Su Altı Kulübü İnönü Gemisinde dalış yapacaklar ve 23 metredeki müsilaj durumunu tespit edecekler. Yapılan çalışmaları bir derece yansıtacaklar" diye konuştu.

Şu anda eskiye nazaran müsilaj kalmadı gibi bir durum söz konusu

Denizi kaplayan müsilajın büyük oranda yok olduğunu ifade eden Nicomedia Su Sporcusu Özcan Karabulut, "Resif ilk oluşturulduğunda o gün biz çok korkmuştuk. Denizde müsilaj denen bir olay vardı, su altı canlılarını çok kötü etkiliyordu biz bunu ilk fark edenlerdeniz zaten ilk su altında başladı. Midyelerin üstü örtülüydü, çeşitli deniz hayvanlarında ölümler gördük. Bundan dolayı çok korkuyorduk fakat bugün gerek genel yönetimlerin gerek kentin yöneticilerinin çalışmalarından dolayı suyun altındaki temizliği gördük. Şu anda eskiye nazaran müsilaj kalmadı gibi bir durum söz konusu bu da bizi çok mutlu ediyor. Tüm vatandaşlarımızın denize, çevremize, doğamıza sahip çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.