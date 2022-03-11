Kocaeli merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 51 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli merkezli 6 ildeki eş zamanlı operasyonun ardından usulsüz engelli raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 67 zanlıdan 51'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların engellenmesi ve takibine yönelik soruşturma kapsamında 8 Mart'ta Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 93 şüpheliden 67'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 10'u savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 57 şüpheliden 51'i tutuklandı, 2'si ev hapsi kararıyla olmak üzere diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekipleri, usulsüz engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan kişilerin yakalanması için 8 Mart'ta 6 ilde başlatılan operasyonda 3 doktor, 2 hemşire, bir sekreter ve eczacının da aralarında olduğu 93 şüpheliyi gözaltına almıştı. Aramalarda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirilmişti. Şüphelilerden 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.