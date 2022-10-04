Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

04.10.2022 23:38

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Eskihisar Mahallesi feribot yolunda Ahmet Ç. idaresindeki 16 AC 0092 plakalı hafif ticari araç karşı yönden gelen Hakan Z. yönetimindeki 34 CAE 237 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil Ahmet B. idaresindeki 34 NS 9355 plakalı tıra çarparak durabildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ezgi B. ve Sıla B. ile hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Ç. yaralandı.

Hafif ticari araçta sıkışan yaralı sürücü Ahmet Ç. itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yarılıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kaza nedeniyle feribot yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: AA

Eskihisar, Kocaeli, Tragger, Gebze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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