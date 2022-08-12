Gebze'de "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 32 yaşındaki Hüsamett'in cansız bedeni, ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Gebze'de "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 32 yaşındaki Hüsamett'in cansız bedeni, ağaca asılı halde bulundu

12.08.2022 13:25
Gebze'de "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 32 yaşındaki Hüsamett'in cansız bedeni, ağaca asılı halde bulundu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gün önce "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıkan 32 yaşındaki Hüsamettin Han adlı adamın cansız bedeni, Gebze Pelitli Mezarlığı yakınlarında bir ağaca asılı halde bulundu.

Gebze'de 32 yaşındaki Hüsamettin Han, 4 Ağustos Perşembe günü sabah saatlerinde "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evinden çıktı.

8 GÜN SONRA CESEDİ BULUNDU

Han'dan bir daha haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. 8 günlük arama çalışmalarının sonucunda Hüsamettin Han, Gebze Pelitli Mezarlığı yakınlarında iple asılı halde ölü bulundu. Hüsamettin Han'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

'Ekmek almaya gidiyorum' diyerek kayıplara karışan adamın cesedi, ağaca asılı halde bulundu
'Ekmek almaya gidiyorum' diyerek kayıplara karışan adamın cesedi, ağaca asılı halde bulundu
YORUMLAR
500
Yürürken dehşeti yaşamıştı, hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği ortaya çıktı Yürürken dehşeti yaşamıştı, hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği ortaya çıktı Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, Ekmek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gebze'de 'Ekmek almaya gidiyorum' diyerek evden çıkan 32 yaşındaki Hüsamett'in cansız bedeni, ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:23 Fenerbahçe taraftarı, forvet için gözünü kararttı! Twitter'da "Ali Koç, Belotti'yi al" etiketi Türkiye gündemine damga vurdu
16:18 Adı Fenerbahçe ile anılan Pablo Mari, Berlusconi'nin takımı Monza'ya transfer oldu
16:12 Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehaneti korkuttu! Su kıtlığının sonuçları kötü olabilir
16:13 BBC muhabiri ceket ve şortla canlı yayın yaparken komşusuna yakalandı
15:57 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan Suriye'de yakılan Türk bayrağına dair sert sözler: Uğurlarında verilen yüzlerce şehit, harcanan milyarlarca dolar ve final
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:47 Antalya'da bir banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 16:52:54. #1.12#
SON DAKİKA: Gebze'de "Ekmek almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 32 yaşındaki Hüsamett'in cansız bedeni, ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement