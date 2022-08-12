Han'dan bir daha haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. 8 günlük arama çalışmalarının sonucunda Hüsamettin Han, Gebze Pelitli Mezarlığı yakınlarında iple asılı halde ölü bulundu. Hüsamettin Han'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, Ekmek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gebze'de 'Ekmek almaya gidiyorum' diyerek evden çıkan 32 yaşındaki Hüsamett'in cansız bedeni, ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika

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