İş yerine yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İş yerine yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi

11.08.2022 21:47
İş yerine yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda binlerce içi dolu makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda binlerce içi dolu makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından Gebze ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 4 bin 600 dal içi doldurulmuş makaron, 14 paket puro, 11 paket bandrölsüz sigara ele geçirildi. Malzemelere el konurken bir kişi hakkında işlem başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı Motosiklet hırsızları operasyonla yakalandı Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yerine yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:43 Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi
21:37 Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı
21:30 Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var
20:34 Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor
20:16 Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak spor yaparken görüntülendi
20:06 Erkek çocuklara taciz iddiası silahlı kavgaya dönüştü! Yaralılar var
20:02 Ukrayna'ya 26 ülkeden 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü
19:34 Almanya'da eğlence parkı faciası! Onlarca yaralı var
19:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad'la görüşecek mi? Bakan Mevlüt Çavuşoğlu cevapladı
21:18 Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açtı! Ev hapsine çarptırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 22:03:39. #1.12#
SON DAKİKA: İş yerine yapılan operasyonda binlerce makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement