Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü

20.09.2022 02:48

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zihinsel engelli oğlunun bıçakladığı öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zihinsel engelli oğlunun bıçakladığı öne sürülen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ulus Mahallesi 2150 Sokak'da evlerinde K.K. (27) ile babası Bayram K. (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K, babasını bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram K. yaşamını yitirdi.

Polis, zihinsel engelli olduğu belirtilen şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi öldü - Son Dakika
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