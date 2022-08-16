Evdeki tartışma kanlı bitti, 15 yaşındaki çocuk kazara bıçaklandı - Son Dakika
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Evdeki tartışma kanlı bitti, 15 yaşındaki çocuk kazara bıçaklandı

16.08.2022 02:45
Evdeki tartışma kanlı bitti, 15 yaşındaki çocuk kazara bıçaklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçakladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçakladı. Arbede sırasında araya giren 15 yaşındaki çocuk ise ağabeyi tarafından kazara bıçaklandı.

Olay, Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. K.E.'nin evine geldi. İkili arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından K.E., A.Ç.'yi bıçakladı. Şahıslar arasındaki kavgayı ayırmak isteyen K.E.'nin 15 yaşındaki kardeşi E.E. de, arbede sırasında kazara kolundan bıçaklandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli K.E. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evdeki tartışma kanlı bitti, 15 yaşındaki çocuk kazara bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evdeki tartışma kanlı bitti, 15 yaşındaki çocuk kazara bıçaklandı - Son Dakika
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