Kocaeli'de 4 kilo 825 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 4 kilo 825 gram esrar ele geçirildi

29.09.2022 09:50
Kocaeli'de 4 kilo 825 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 825 gram esrar ile 87 kök kenevir ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 825 gram esrar ile 87 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 4 kilo 825 gram esrar, 87 kök kenevir, hassas terazi, tabanca ve 66 tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kenevir, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 4 kilo 825 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 4 kilo 825 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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