Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

20.11.2020 14:35
Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon ve denetimler sürüyor.

Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon ve denetimler sürüyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zorunlu önlemlerin yanında salgının yayılmasını engelleyebilecek gönüllü tedbirlerin de uygulamaya konulması gerektiğini belirterek, "Daha fazla yasak ve sınırlamalarla karşılaşmamak için kurallara uyalım. Hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da salgına karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sivil toplum kuruluşlarının sürece daha fazla katkı sunması ve kendi alanlarında farkındalık oluşturmasının çok iyi olacağını belirten Büyükakın, şunları kaydetti:

"Etki alanlarında oluşturacakları maske, mesafe ve temizlik vurgusuyla toplumda bu konuya gösterilecek daha fazla dikkatin, virüsün yayılma hızının yavaşlamasına büyük katkı sunacağına inanıyorum. Dünyayı saran bu virüsü hep birlikte yenebiliriz. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen ödüllü gençlik modeli "Kılavuz Gençlik Projesi" kapsamında verilecek eğitimlere yeni tedbirler doğrultusunda çevrim içi devam edileceği bildirildi.

Sakarya

Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde yapılan Kovid-19 denetimleri sürüyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, ilçelerde park, bahçe ve iş yerlerini denetledi. Vatandaşlardan, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları istendi.

Yol kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarını da durduran ekipler, sürücü ve yolculara Kovid-19 kurallarını da hatırlattı.

Bartın

Bartın'da kapalı pazar yerleri, iş yerleri, marketler, alışveriş alanları ile halkın yoğun olduğu caddelerde denetim gerçekleştirildi, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uyması istendi.

Polis ve zabıta ekipleri, kapalı pazar yerinde HES kodu denetiminde bulundu.

Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yol ve kaldırımlar dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, yazılı açıklamasında, halkın ortak kullanım alanları, çöp konteynerleri ve çeşmelerin dezenfekte edildiğini belirterek, "Titiz çalışmalar sonucunda havaya karışabilecek mikroplu tozların vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini önlemiş oluyoruz. Bu süreçte halkımızdan hijyen kurallarına uymalarını, evde kalmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolu

Bolu Ticaret ve Sanayi Odasında fabrika temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Vali Ahmet Ümit, salgın döneminde üretim ve tedarik zincirinden asla taviz verilmeyeceğini söyledi.

Salgından etkilenen ekonomi ve üretimin ayakta tutulması gerektiğini vurgulayan Ümit, bu süreçte kendileriyle diyalog içinde olan ve üretimin tam kapasite devam etmesini sağlayan iş adamlarına teşekkür etti.

Ümit, Kovid-19 ile mücadelenin aşı bulununcaya ve virüs yeryüzünden silininceye kadar devam edeceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"En temel amaçlarımızdan birisi kesinlikle üretimi durdurmamak, üretime zarar gelmesine fırsat vermemektir. İş yerlerinde tedbirlere uyduğumuz sürece istihdam ve üretim devam edecektir. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de salgın dolayısıyla her geçen gün yoğun bakım ünitelerine ihtiyaç duyulmakta, biz de yoğun bakım ünitelerimizi ihtiyaç çerçevesinde çoğaltmaktayız. Yeni açılan yoğun bakım ünitelerimizde kullanılmak üzere cihaz alarak İl Sağlık Müdürlüğümüze hediye eden tüm firmalarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kocaeli, Sakarya, Bartın, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli, Sakarya, Bartın ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika


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