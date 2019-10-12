Son Dakika Haberleri: Kocaeli sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede
Son Dakika Güncel Kocaeli sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede

Kocaeli sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede

19 dakika önce

SP'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyedeKOCAELİ Dilovası Belediye Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Saadet Partili belediye meclis üyesi M.D., adliyeye sevk edildi.

SP'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede

KOCAELİ Dilovası Belediye Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Saadet Partili belediye meclis üyesi M.D., adliyeye sevk edildi.

Dilovası Belediyesi'nin 10 Ekim günü yapılan aylık meclis toplantısında söz alan M.D., Savaşın hiçbir şeye faydası olmadığı gibi kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmez. Bugün Ortadoğu ve Rojava bölgesinde şu an gerçekleştirilen savaş bu ülkeye ve coğrafyaya huzur getirmediği gibi barış da getirmeyecektir. Şu an yapılan savaş Habil ve Kabil arasındaki savaştır. Bu savaş doğru bir savaş değildir. Kardeşler arasındaki nifak tohumlarıdır. Bizim aramızdaki kardeşlik sözde bir kardeşliktir. Söz konusu Kürtler olunca CHP, MHP hepsi birleşiyor. Söz konusu mazlumlar olunca zalimler birleşiyor. Şu anda da zalimler birleşmiştir, er ya da geç mazlumlar bunun neticesi ile özgürlüğüne kavuşacaktır dedi. M.D.?nin konuşması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün Dilovası'ndaki evine giderek M.D.?yi gözaltına aldı. M.D. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kocaeli sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede

Barış Pınarı Harekatı, Dilovası, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kontrol altına alınan Resulayn şehir merkezinin girişindeki terör örgütü YPG'nin sözde bayrakları indirildi
Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na bir küstah yorum daha! Son dakika: Dışişleri sözcüsü: Tutuklu DEAŞ'lıların gözetimini üstleneceğiz Uyuşturucuya özendirme suçundan ceza alan Pucca, Harekat ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 17:05:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli sp'li meclis üyesi, harekat karşıtı sözleri nedeniyle adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]