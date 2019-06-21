KOCAELİ TEZCAN KIZILELMA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS-ARŞİV
1 saat önce
FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü davasında sona gelindi (2)TEZCAN KIZILELMA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİSKocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kocaeli Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Deniz Hava Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Tezcan...
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:42 Kaynak: DHA
FETÖ'nün Cengiz Topel
Hava Üssü davasında sona gelindi (2)
TEZCAN KIZILELMA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesindeki Kocaeli Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Deniz Hava Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ya, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Pişmanlığın gözlenmemesi ve hafifletici nedenler oluşmadığı gerekçesiyle Kızılelma'nın cezasında indirim yapılmadı. Tezcan Kızılelma'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kararın ardından duruşmaya ara verildi.
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