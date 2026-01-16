Kocaeli Üniversitesi Bilim Park Açıldı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Park, Türkiye'de örnekleri sınırlı olan yeni nesil araştırma ve inovasyon üslerinden biri olarak öne çıkıyor.

KOÜ kampüsünde konumlanan merkez, üniversite, kamu ve sanayi işbirliğini aynı çatı altında buluşturarak özellikle girişimci üniversite öğrencilerinin fikirlerini projeye, projelerini ise ticarileşmiş ürünlere dönüştürmelerine imkan sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın 11 Kasım 2025'te açılışını gerçekleştirdiği Bilim Park'ta öğrenciler, fikir aşamasından prototip geliştirmeye, ürüne ve şirketleşmeye uzanan süreci bire bir deneyimleme fırsatı buluyor.

Üniversite bünyesindeki akademisyen ve araştırmacılar, gelişmiş son teknoloji cihazlarla yürüttükleri çalışmalarla üniversitenin "araştırma üniversitesi" hedefine katkı sunuyor.

Bilim Park bünyesinde merkez laboratuvar, patent ofisi, proje destek ofisi, açık ofis, AR-GE koordinatörlüğü, ön kuluçka merkezi ve Milli Teknoloji Atölyesi yer alıyor.

Sanayi temsilcileri ile akademisyen ve öğrenciler arasında köprü vazifesi gören merkez, üniversitenin sahip olduğu gelişmiş altyapı ve cihazlardan kamu ve özel şirketlerin yararlanmasına da imkan tanıyor.

Bilim Park bünyesinde TÜBİTAK işbirliğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyesi'nde öğrencilerin serbestçe çalışabildiği, fikirlerini prototipe dönüştürdüğü ve teknoloji üretme becerilerini geliştirdiği uygulama odaklı alan imkanı tanınıyor.

"Bu yıl 1200 öğrenci projesiyle başvuru yaptık"

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine, Bilim Park'ın çeşitli laboratuvarlar ve teknoloji atölyelerini bünyesinde barındıran yeni nesil bir bilim üssü olduğunu söyledi.

Bilim Park'ta son teknolojik cihazlarla donatılmış alanların bulunduğunu belirten Cantürk, öğrencilerin de bu merkezde aktif olarak çalışma imkanı bulduğunu ifade etti.

Cantürk, "Buradaki temel amacımız, üniversitemizin araştırma ekosistemini güçlendirmek ve araştırma üniversitesi olma hedefimize bir adım daha yaklaşmak. Araştırma üniversitesi bu sene olamadık ancak bu derin ve uzun bir yolculuk. 2023 yılında aday araştırma üniversitesi olduk. 2024 yılındaki verilerimizle değerlendirildik. 2025 yılı verilerimize baktığımızda ise yayın sayımızda yüzde 40'lık bir artış var. 2024'te 820 yayınımız varken, bugün 1120 yayınımız var." dedi.

Patent alanındaki gelişmelere de değinen Cantürk, 2023'te yalnızca 1 olan patent sayısının geçen yıl 60-70 seviyesinde tescil başvurusuna ulaştığını, yaklaşık 30 patentin ise tescillendiğini kaydetti.

Cantürk, 2025 yılında TÜBİTAK'tan 540 öğrenci için proje desteği aldıklarını, bu alanda Türkiye'de en fazla proje desteği alan üniversite konumunda olduklarını bildirerek, "Bu yıl 1200 öğrenci projesiyle başvuru yaptık. Bunun 700-800'ünün kabul edilmesini bekliyoruz. Büyük heyecan içerisindeyiz. Bilim Park'taki imkanları en iyi şekilde kullanarak araştıran üniversite yapımızı, araştırma üniversitesine çevirmeye çalışıyoruz. Bu süreç elbette zaman alacak ancak son iki yıl içerisinde öğrencilerimizden ve öğretim üyelerimizden aldığımız geri dönüşler bizi umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Bilim Park'taki Ön Kuluçka Merkezi'nde öğrencilerin projelerini geliştirerek şirketleşebileceklerini dile getiren Cantürk, "Ticarileşme çok önemli, bizim ticarileşmeyi öğrencilerimize öğretmemiz gerekiyor. Sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapmak çok önemli, biz o anlamda sanayi kuruluşlarıyla, OSB'lerle projeler yapıyoruz. Öğrencilerimizin özellikle TÜBİTAK 2209-B projeleri ile diğer projelerini sanayide tamamlayacaklar." diye konuştu.

"Bir ilki gerçekleştirmeyi hedefledik"

Rektör Danışmanı ve Bilim Park Genel Koordinatörü Prof. Dr. Tamer Sınmazçelik ise Bilim Park'ın Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığını, üniversite, kamu, sanayi ve toplumu bir araya getiren yapıda olduğunu söyledi.

Üniversitenin en önemli altyapısının öğrenciler olduğuna değinen Sınmazçelik, Avrupa'daki kampüslerde sanayi kuruluşlarının merkezler kurduğunu, buralarda akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin birlikte projeler yürüttüğünü anlattı.

Sınmazçelik, "Biz de bu modeli örnek almak istedik. Ülkemizde bu kapsamda bir merkez yok. Sanayinin gelişmiş olduğu kentimizde bu yapıyı kurarak bir ilki gerçekleştirmeyi hedefledik." dedi.

TEKNOFEST'te yarışan ekiplerle tematik çalışmalar yapan ve fikri olan öğrenciler ile öğretim elemanlarını Bilim Park'a davet ederek projelerini olgunlaştırmalarına destek verdiklerini, Ön Kuluçka Merkezi'nde ise girişimci öğrencilere şirketleşme aşamasına kadar rehberlik sağladıklarını anlatan Sınmazçelik, merkez laboratuvarının öncelikle üniversite araştırmalarına ve sanayiye destek vermek amacıyla oluşturulduğunu, bu alan için geniş bir finansman ayrıldığını, milli teknoloji atölyelerinde ise öğrencilerin serbestçe çalışma yapabildiğini kaydetti.

Bilim Park'ın sanayi çevrelerinde ilgi görmeye başladığını dile getiren Sınmazçelik, disiplinler arası çalışma yapmak isteyen sanayicilerin doğru adresin Bilim Park olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Sınmazçelik, büyük ölçekli firmaların kendileriyle iletişime geçtiğine işaret ederek, firmaları ağırladıklarını ve hangi alanlarda işbirliği yapmak istediklerini öğrenerek ilgili fakültelerle bağlantı kurmalarını sağladıklarını sözlerine ekledi.