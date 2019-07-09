Kocaeli Valisi Aksoy'dan Vali Şentürk'e ziyaret
35 dakika önce
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:27 Kaynak: AA
Valisi Hüseyin Aksoy
, Bilecik
Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.
Vali Şentürk tarafından karşılanan Vali Aksoy, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Makamında Aksoy ile bir süre sohbet eden Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Valiler, kentin sosyo-ekonomik yapısı hakkında görüş alışverişinde de bulundu.
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