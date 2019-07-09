Son Dakika Haberleri: Kocaeli Valisi Aksoy'dan Vali Şentürk'e ziyaret
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Kocaeli Valisi Aksoy'dan Vali Şentürk'e ziyaret

35 dakika önce

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Kocaeli Valisi Aksoy'dan Vali Şentürk'e ziyaret, System.String[]
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Vali Şentürk tarafından karşılanan Vali Aksoy, ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Makamında Aksoy ile bir süre sohbet eden Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Valiler, kentin sosyo-ekonomik yapısı hakkında görüş alışverişinde de bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:27 Kaynak: AA
Necati Şentürk, Hüseyin Aksoy, Bilecik, Kocaeli, Güncel
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