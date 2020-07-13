Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 259 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 259 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 259 kişiye müdahale etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 259 kişiye müdahale etti.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KOSKEM bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma olaylarına anında müdahalede bulunuyor.

Bu kapsamda 101 personel, 11 merkezde vatandaşların sorun yaşamaması için görev yapıyor.

Ekipler hafta sonunda Karamürsel'de 5, Bayramoğlu'nda 5 ve Darıca sahilinde 3, Kandıra bölgesindeki Cebeci'de 93, Kumcağız'da 45, Kerpe'de 21, Sarısu'da 7, Seyrek'te 7, Bağırganlı'da 18 olmak üzere toplamda 204 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Ayrıca KOSKEM'in görev bölgelerinde 67 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

Sakarya'da 55 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 55 kişiye müdahale etti.

Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle teyakkuz halinde çalışan cankurtaran ekipleri, Karasu ve Kocaali sahillerinde 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 2 zodyak botla vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlıyor.

Olası vakalara anında müdahale eden ekipler, hafta sonunda 55 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Cankurtaranlar, rip akıntısına yakalanan vatandaşlara sahile doğru değil, açığa ya da sahile paralel şekilde yüzmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Cankurtaran, Sakarya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli ve Sakarya sahillerinde 259 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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