KOCAELİ Yunuslar, İzmit Körfezi'nde deniz süpürgesine eşlik etti - Son Dakika

Yunuslar, İzmit Körfezi'nde deniz süpürgesine eşlik etti

İZMİT Körfezi'nde temizlik çalışmalarında kullanılan deniz süpürgesinin peşine yunus sürüsü takıldı. Yunuslar, deniz süpürgesinin arkasında hızla yüzerken cep telefonuyla görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kocaeli'nde deniz trafiğinde de azalma oldu. İzmit Körfezi son günlerde yunus sürülerinin akınına uğradı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz temizliğinde kullanılan deniz süpürgesi körfezde ilerlediği sırada peşine yunus sürücü takıldı. Yunus sürüsü deniz süpürgesinin ardından hızla yüzdü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.