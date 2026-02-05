Kocaelispor, Beşiktaş'ı 1-0 Önde Bitirdi - Son Dakika
Kocaelispor, Beşiktaş'ı 1-0 Önde Bitirdi

Kocaelispor, Beşiktaş'ı 1-0 Önde Bitirdi
05.02.2026 19:06
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki maçta Kocaelispor, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. maçında Kocaelispor, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı yeşil-siyahlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Smolcic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Tayfur'un vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.

16. dakikada Keita'nın şutunda araya giren Ndidi'nin ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle yapılan itirazların ardından maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, VAR monitörüne gitti.

17. dakikada pozisyonu tekrar izleyen hakem Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Serdar Dursun topu kaleci Ersin'in sağından yerden ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada Kartal Kayra'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan parmaklarının ucuyla topu kalenin üstünden kornere çeldi.

41. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası sol çaprazdan Darko Churlinov'un şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökhan Barcın, Samet Çiçek

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Anfernee Dijksteel, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Muharrem Cinan, Habib Ali Keita, Cafumana Show, Tayfur Bingöl, Daniel Agyei, Darko Churlinov, Serdar Dursun

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Bruno Petkovic, Karol Linetty, Mahamadou Susoho, Massadio Haidara, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Can Keleş, Jpseph Nonge Boende, Rigoberta Rivas

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan Kartal Kayra Yılmaz, Ndidi, Milot Rashica, Jota, Devrim Şahin, El Bilal Toure

Yedekler: Emre Bilgin, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu

Teknik Sorumlu: Sergen Yalçın

Gol: Serdar Dursun (dk. 18 pen.) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Anfernee Dijksteel (Kocaelispor), El Bilal Toure (Beşiktaş) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Serdar Dursun, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Beşiktaş'ı 1-0 Önde Bitirdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kocaelispor, Beşiktaş'ı 1-0 Önde Bitirdi - Son Dakika
