Kocaelispor, Fenerbahçe\'ye 2-0 Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, ortaya konan mücadeleden memnun olduğunu ancak sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın iki yarısının da birbirine çok benzediğini, ilk yarıda baskılı oynayan, pozisyon üreten ve golü arayan taraf olduklarını ifade etti.

Yedikleri golün ardından oyundan kopmadıklarını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda da yine baskılı oynamaya çalıştık, önde pres yaptık, pozisyonlar bulduk, topa sahip olduk, goller kaçırdık ve 'atıyoruz' derken yine bir geçişten gol yedik. İki tane birbirinin aynı iki devre maalesef iki sıfır kaybettik. Üzgünüm tabii oyuncularımızın bu mücadelesinin karşılığı bu olmadığı için. Üzgünüm ama mutluyum çünkü oyuncularımız gerçekten fazlasıyla mücadele ettiler. Özveriyle mücadele ettiler ve stada gelen taraftarlarını mutlu etmek için elinden geleni yaptılar. Sadece skor alamadılar. Onlar adına da üzgünüm."

İnan, kadro tercihine yönelik bir soru üzerine, Fenerbahçe'nin savunma arkasına atılan toplarda zaman zaman sıkıntı yaşadığını bildiklerini ve bu nedenle karşılaşmaya Can ile başlamasının planlı bir tercih olduğunu aktardı.

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya da değinen İnan, şunları söyledi:

"Gol yollarında sıkıntı yaşadığımız zaten ortada ama görevim elimizde olan oyuncuları bir şekilde geliştirmek, onlardan skor katkısı almak. Bu yönde de yapabileceğim tek şey her gün onları çalıştırmak, eksiklerini göstermek ve en nihayetinde de onlardan skor beklemek. Transferler her zaman isteniyor ama şu anda zaten transfer yapamıyoruz. Bir tane oyuncu alabildik, o da kontenjan nedeniyle 2005 doğumlu. Şu anda istesek de zaten transfer yapamıyoruz. Ama dediğim gibi sadece kendi oyuncularımın üzerinde nasıl bir gelişim sağlayabilirim onu düşünüyorum. Çalışıyorum, gerçekten çalışıyorum. Oyuncularımız da çok çalışıyor, çok istiyorlar. Şu an için olmuyor ama elbet bir gün olacak. Öyle zamanlar gelecek ki sahada her şeyi yapacaksınız, mücadele edeceksiniz, baskılı oynayacaksınız ama yine de skoru alamayacaksınız demiştim. Bugün o günlerden biri oldu ama yani bu şehirde yaşıyorsanız bugün maçı izlemeye geldiyseniz skor dışında her şeyden bence mutlu olmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten oyuncular çok iyi mücadele ettiler ve bu gelen taraftarları mutlu edemedikleri için içeride çok üzgünler. Sadece bunu söyleyebilirim."

Bir pozisyon sonrası hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle sarı kart görmesine ilişkin de konuşan İnan, fair play anlayışına her zaman önem verdiğini belirterek, top kendilerindeyken oyunun durmasına rağmen topun rakip takım tarafından kendilerine verilmemesini eleştirdiğini söyledi.