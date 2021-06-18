Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Trabzon'da hastaneye kaldırıldı. Deneyimli hocanın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.
Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay, solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştır. Hocamızın genel durumu iyidir. Kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, zafer sonrası yedek kulübesinde bulunan solunum cihazından oksijen desteği almıştı.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor