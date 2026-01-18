Kocaelispor, Trabzonspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor, Trabzonspor'a 2-1 Yenildi

Kocaelispor, Trabzonspor\'a 2-1 Yenildi
18.01.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Kocaelispor, Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Goller Petkovic ve Muçi'den.

Ardacan UZUN-Selda Hatun TAN/KOCAELİ

STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

KOCAELİSPOR: Jovanovic (Dk.46 Gökhan Değirmenci), Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic (Dk.57 Balogh), Haidara, Linetty (90+3 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl, Agyei (Dk.79 Can Keleş), Rivas, Churlinov (Dk.46 Show), Petkovic

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk.86 Cihan Çanak), Folcarelli, Oulai (Dk.86 Nwakaeme), Zubkov, Muçi (Dk.90+3 Okay Yokuşlu), Olaigbe (Dk.80 Bouchouarı), Augusto

GOLLER: Dk.18 Petkovic (Kocaelispor) - Dk.44 Augusto, 90+1. Muçi(Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Tayfur Bingöl (Kocaelispor) - Mustafa Eskihellaç, Muçi (Trabzonspor)

Süper Lig'in 18'inci haftasında Kocaelispor sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

18'inci dakikada Kocaelispor atağında Agyei'nin pasıyla çizgiye inen Tayfur Bingöl'ün ortasında Petkovic'in şutu ağlarla buluştu: 1-0.

20'nci dakikada Trabzonspor'da, Zubkov'un savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Muçi'nin şutunu kaleci Jovanovic çeldi.

35'inci dakikada Trabzonspor'da Muçi'nin ceza sahasının sol tarafından kullandığı serbest vuruş, kale direğinin üstünden auta çıktı.

37'nci dakikada Tayfur Bingöl'ün hızlı kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Rivas'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği şut kalenin sağ üstünden auta gitti.

42'nci dakikada Zubkov'un pasıyla buluşan Pina'nın yerden çevirdiği top ceza sahası içinde Zubkov'un önünde kaldı, oyuncunun şutu sol kale direğinin yanında auta çıktı.

44'üncü dakikada sol kanattan Olaigbe'nin ortasına ceza sahası içinde yükselen Augusto'nun kafa vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

51'inci dakikada Kocaelispor'da Linetty'nin savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Tayfur Bingöl'ün şutu, kale filesinin dışına çarparak auta gitti.

53'üncü dakikada Petkovic'in ceza sahası çizgisi üzerinden verdiği pasta Linetty içeri girdi, dengesini kaybedip yere düştü; yaşanan karambolde Linetty'nin şutu auta çıktı.

78'inci dakikada Rivas'ın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Petkovic kontrol etti, Linetty'ye çıkardı, Linetty'nin yerden şutu kale direğinin sağından az farkla auta çıktı.

82'nci dakikada Kocaelispor'da sol taraftan Rivas'ın ortasında Mustafa Eskihellaç'ın ıskaladığı top Can Keleş'in önünde kaldı; Can Keleş'in şutunu savunmadan Batagov engelledi, top kornere çıktı.

90+1'inci dakikada sol taraftan Zubkov'un pasında Nwakaeme topun üzerinden atladı, Muçi sol kanatta topla buluştu. Topu süren Muçi'nin ceza sahası çizgisi üzerinden şutu ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Trabzonspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti Engelli yolcuları araca almadı Taksici önce güzergahı sonra yolcu sayısını bahane etti! Engelli yolcuları araca almadı
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Kaskını kız arkadaşına veren fenomenin ölüme gidişi kamerada Kaskını kız arkadaşına veren fenomenin ölüme gidişi kamerada
Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti Fiorentina Başkanı Rocco Commisso hayatını kaybetti

20:39
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
Barrack: Şam ile Kürtler arasındaki entegrasyonda zorlu süreç şimdi başladı
20:27
Süper Lig’de bu sezon bir ilk
Süper Lig'de bu sezon bir ilk
19:22
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
19:13
Canlı anlatım: Alanya’da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: Alanya'da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe'yi şoke eden skor
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 21:04:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Trabzonspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.