Kocaispir: "Bizim derdimiz insan" - Son Dakika

Kocaispir: "Bizim derdimiz insan"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 1 yıllık belediye başkanlığı sürecindeki icraatlarını anlattı.

Kocaispir:

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 1 yıllık belediye başkanlığı sürecindeki icraatlarını anlattı. Kısa sürede büyük mesafeler kat ettiklerini belirten Başkan Kocaispir, "İlk bir yılımızda hiçbir ayrım yapmadan insan için çalıştık. Başarılı bir yılı geride bıraktık. Katkıları için mesai arkadaşlarıma, destek ve güvenleri için de Yüreğirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.


Yüreğir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı son oturumunda bir yıl boyunca Yüreğir'de yaptıkları hizmetleri hazırlanan slaytla meclis üyeleri ve birim müdürleri ile paylaşan Başkan Kocaispir, "Sosyal belediyecilik anlayışı ve insan odaklı çalışmalarımızla 1 yıl gibi kısa bir sürede büyük mesafeler kat ettik. 'Bizim derdimiz insan' parolamızla Yüreğir'in geleceğini inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.


Kapılarının herkese açık olduğunu belirten Başkan Kocaipir, "1 Nisan tarihinden itibaren Yüreğirli hemşehrilerimizi belediyemizde ağırladık. Derdini anlatan, sıkıntısını paylaşan, eleştirisini dile getirmek için gelen herkesi dinledik. İhtiyacı olan vatandaşlarımız bize her zaman ulaşıyor. Bugüne kadar kapımızı çalan herkese kapımız açık oldu, bundan sonra da açık olacak" dedi.


"Eğitime Dokun" projesi


Göreve başlar başlamaz ilk ele aldıkları konulardan birinin de eğitim olduğunu belirten Başkan Kocaispir, şöyle devam etti:


"Mazbatamızı aldıktan çok kısa bir süre sonra 'Eğitime Dokun' kampanyamızı başlattık. Bu kapsamda, yaklaşmakta olan eğitim yılı için çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almalarını sağladık. 182 okulumuzun peyzaj düzenlemelerini yaptık. 14 okulumuzun iç ve dış cephelerini boyadıktan sonra 48 okulumuzun tüm bakım, onarım ve tadilat işlemlerini yaptık. 11 okulumuzun klima üniteleri ile 10 okulumuzun elektrik sistemlerine bakım onarım ve yenileme yaptık. Bünyemizde bulunan 11 kültürevimizde, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak adına 800 öğrencimize LYS, 2 bin 900 öğrencimize LGS, toplamda 3 bin 700 öğrencimize sınavlara hazırlık kursunu ücretsiz olarak verdik. 2 bin 600 öğrencimize müzik, resim ve çeşitli spor dallarında eğitim vererek sosyal hayata katılmalarını sağladık. Yine bu kapsamda 4 bin adet eğitim setini çocuklarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Yüreğir'de 7 bin 500 öğrencimize, okullar başlamadan çanta dağıtımı yaptık. Yeni öğretim dönemine başlayan 4 bin çocuğumuza hikaye ve roman kitabı hediye ettik. Yüreğir bölgesindeki okullarımıza toplamda 4 bin adet futbol, voleybol ve basketbol topunun yanı sıra 6 bin adet forma dağıttık. Ulaşımı sıkıntılı birçok okul yolumuzu, çocuklarımızın daha güvenli bir şekilde okullarına ulaşması için, köprüler ve asfalt yollarla yeniden dizayn ettik. Tamamen modern araç gereçlerle donatılmış, konusunda uzman eğitmenlerin istihdam edildiği Atakent Kreşimizin açılışını yaptık ve çocuklarımızı bu kreşten faydalandırdık."


Aktif sosyal belediyecilik


Başından beri halka iç içe şeffaf, ulaşılabilir belediye olmanın sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Kocaispir, "Beyaz masa hizmetimizden 47 bin vatandaşımız bize ulaştı ve sorunlarını ilettiler. Bu sorunlar ilgili birimlere ivedilikle ulaştırıldı ve gereken ilgi ve alaka gösterildi. 107 mahallemizin hepsini gezerek vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan dinledik. Bu gezilerde çocuklarımıza toplamda 10 bin adet oyuncak, oyun seti ve forma dağıttık. Kurduğumuz çağrı merkezi sayesinde bize ulaşan 27 bin vatandaşımızın sorunlarına anında çözüm bulmaya çalıştık. 107 mahalle muhtarımıza bilgisayar ve yazıcı desteğinde bulunduk. Sürekli iletişim halinde olduğumuz muhtarlarımızla bölgesel sorunlara anında müdahale ettik. Yüreğir'de Hoş geldin bebek hizmetimiz ile 4 bin yeni doğan bebeğimize hoş geldin bebek paketi dağıttık. Evde yaşlı bakım konusunda sosyal hizmetteki arkadaşlarımız aralıksız çalışarak 2 bin


690 yaşlımızın evinde bakım, temizlik ve tıraş gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Zor durumda olan yaşlı ve bakıma muhtaç hastalarımızı hastanelere götürdük, işlemlerini yaptık ve taburcu edildikten sonra evlerine ulaştırdık. Tüm cenazelerimize çadır, sandalye, masa, çay, bardak, ve şeker desteğinde bulunduk" diye konuştu.


2 bin 580 kişilik yemek


Sel, deprem ve pandemi gibi ardı ardına gelen felaketlerde insan odaklı, ülke çapında ses getiren projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Kocaispir, "Söz verdik yaptık. Aşevimizi hizmete açtık. Her gün aşevimizden kesintisiz olarak 2 bin 580 kişi için, sıcak yemeklerini evlerine kadar ulaştırdık. Bu yemek yardımları sel ve pandemi sürecinde artarak devam etti" dedi.


Adana yaşanan son 50 yılın en büyük sel felaketinde ilk andan itibaren tam kadro sahada olduklarını ifade eden Başkan Kocaispir, "Bu süreçte vatandaşlarımıza 800 Çekyat, 900 halı, toplamda 15 bin yatak, yastık ve battaniye yardımı yaptık. Evleri sıkıntılı durumda olan 200 hemşerimizi kültür evlerimizde ağırladık ve gerekli tüm ihtiyaçlarını sağlamaya çalıştık. Bakanlarımızla yaptığımız görüşmeler sonunda sel mağduru tüm ailelerimize hibe desteği aldık. Hepsinden de önemlisi daha modern yaşam standartlarına ulaşmak için Yüreğir'de 2 bin konut yapım sözü aldık ve hemen süreci başlattık. Daha sel felaketinin yaralarını yeni sarıyorken Elazığ Depremi haberi aldık ve belediye olarak hemen ekiplerimizi Elazığ'ın yaralarını sarmaya yönlendirdik. 3 tır gıda ve temel ihtiyaçlarla dolu yardım paketlerini bölgeye gönderdik. Soğuk deprem günlerinde binlerce Elazığlı vatandaşımıza ve çalışan görevlilere sıcak çorba dağıtarak içlerini ısıtmaya çalıştık.


1,4 milyon maski dağıttık


Geçtiğimiz hizmet yılının en zor zamanlarının halen içinde bulunduğumuz pandemi süreci olduğunu ifade eden Başkan Kocaispir, "Bu süreçte halkımızı bilinçlendirmek adına düzenli bilgilendirme çalışmaları yaptık. Kritik öneme sahip maske ihtiyacını karşılamak için, Türkiye'de bir ilke imza atarak belediye bünyemizde 1 milyon 400 bin adet maske üretimi yaparak ücretsiz olarak dağıttık. Yüreğir de maskeye ulaşamayan tek bir hane bırakmadık. Ayrıca, tüm ilçelerimizin hepsine toplamda 140 bin adet maske gönderdik. 32 bin adet temel gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ilaç, gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak adına özel birimler kurarak onlarla sürekli iletişimde kaldık. Ayrıca pandemi sürecinde Valilik, ilimizde bulunan tüm üniversiteler, tüm hastaneler tüm kaymakamlıklar, 182 okulumuzun hepsini, 154 camimizi, 107 muhtarlık binamızı, kamu kurum ve kuruluşlarını, yerel ve ulusal medya temsilciliklerini dezenfekte ettik" dedi.


Yüreğir'de büyük asfalt harekatını başlattıklarını belirten Başkan Kocaispir, "Yüreğir için düştük yollara sloganıyla köy, kasaba, mahalle ayrımı yapmadan, şimdiye kadar 49 bin ton asfalt döktük. Sene sonunda 100 bin ton asfalt Yüreğir'e serilmiş olacak" şeklinde konuştu.


"Çevreye Dokun" projesi


Kamulaştırma yoluyla yaptıkları birçok evin yıkımını gerçekleştirerek Yüreğir'e 8 park daha kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Kocaispir, şunları dile getirdi:


"42 parkımızın da bakım onarım işlemlerini tamamladık, kullanılabilir hale getirdik. Çevreye dokun kampanyamızla hedef 107 mahalle dedik ve tertemiz bir Yüreğir için kolları sıvadık. Tüm temizlik hizmetlerimize ek olarak her hafta 1 mahallemizi bayram temizliği adı altında tam kadro tertemiz yaptık. 3 bin yeni çöp konteynırı, bin adet çöp varili aldık. 10 bin çöp konteynırımızın bakım ve onarım işlemlerini tamamlayarak yeniden kullanılır hale getirdik. 205 bin ton hafriyat ve moloz topladık. Atıl ve kötü durumdaki moloz ve çöplük yığını oluşmuş mahalle alanlarımızı feraha kavuşturduk. İbadethane temizlik araçlarımızla 254 cami ve ilçemizde bulunan tüm türbe ve cem evlerini temizledik, bakım onarım ve tadilatlarını yaptık. İlçemize 37 yeni durak yaptık, halihazırda bulunan 45 durağımızın bakım onarım ve tadilat işlerini yaparak yeniden kullanılabilir bir hale getirdik. Ayrıca 7 adet çöp kamyonu, 6 adet çöp taksi 3 adet mini süpürge 2 adet cenaze aracı 9 adet çift kabinli kamyonet 2 adet kazıcı-yükleyici, 1 adet asfalt yama silindiri toplamda 30 yeni aracı, araç filomuza kazandırdık."


"Başarı hikayesi yazacağız"


Sürekli halkla iç içe olduklarını ifade eden Başkan Kocaispir, şunları kaydetti:


"107 mahallemizin hepsini gezerek vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan dinledik. Bu gezilerde çocuklarımıza toplamda 10 bin adet oyuncak, oyun seti ve forma dağıttık. Kurduğumuz çağrı merkezi sayesinde bize ulaşan 27 bin vatandaşımızın sorunlarına anında çözüm bulmaya çalıştık. 107 mahalle muhtarımıza bilgisayar ve yazıcı desteğinde bulunduk. Sürekli iletişim halinde olduğumuz muhtarlarımızla bölgesel sorunlara anında müdahale ettik. İlk bir yılımızda hiçbir ayrım yapmadan insan için çalıştık. 107 mahallemiz 420 bin nüfusumuz için 7 gün 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. Biz bir başarı hikayesi yazacağız ve siz buna şahit olacaksınız. Çünkü bizim derdimiz insan." - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 01:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaispir: 'Bizim derdimiz insan' - Son Dakika

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