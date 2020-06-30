Koçali ve Gömükan ihaleleri yapıldı - Son Dakika

Koçali ve Gömükan ihaleleri yapıldı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet, Koçali Barajı Ana İletim Hattı Sulaması ve Gömükan Sulama İnşaatı ihalesinin yapıldığını açıkladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet, Koçali Barajı Ana İletim Hattı Sulaması ve Gömükan Sulama İnşaatı ihalesinin yapıldığını açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından Koçali Barajı Ana İletim Hattı ve Sulaması İnşaatı ihalesine 9 teklif, Gömükan Sulama İnşaatı ihalesine ise 37 teklif verildi.


AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz verdikleri gibi ihalelerin yapıldığını dile getirdi.


Aydın, "Söz verdiğimiz gibi, Koçali Barajı Ana İletim Hattı ve Sulaması İnşaat ihalesi ile Gömükan Barajı Sulaması İnşaat ihalesi yapıldı. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:09 Kaynak: İHA

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