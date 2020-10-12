Kocaman gençlerle yüzme etkinliği düzenledi - Son Dakika

Kocaman gençlerle yüzme etkinliği düzenledi

12.10.2020 13:12
Kocaman gençlerle yüzme etkinliği düzenledi, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sosyal medya hesabını üzerinden ilçede yaşayan gençleri Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda birlikte yüzmeye davet etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sosyal medya hesabını üzerinden ilçede yaşayan gençleri Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda birlikte yüzmeye davet etti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sosyal medya hesabından geçtiğimiz aylarda Köseköy Mahallesi Terzi Gölü Caddesi üzerinde Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şehit Mahmut Demirel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzmek isteyen gençlere davette bulundu. Kocaman, ilk 'geliyorum' yazan 20 genç ile birlikte pazartesi akşamı birlikte yüzeceğini duyurdu. Başkanın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle, "Farklı sularda yüzmek isteyenleri bekliyorum gençler, geliyorum yazan ilk 20 genç kardeşimle pazartesi akşamı birlikte yüzelim Öncelikle yoğun ilginizden dolayı gönülden teşekkür ediyorum ve herkese hayırlı geceler diliyorum" dedi.

Gençlerin ve her yaşta insanın yoğun ilgisiyle karşılaşan Belediye Başkanı Kocaman, "Pazartesi günü yapacağımız etkinlikteki çıkış noktamız genç kardeşlerimizin şahsen bana ulaşarak böyle bir etkinlik yapmamı istemeleridir. Amacımız genç kardeşlerimiz ile birlikte keyifli bir akşam geçirebilmek, buradaki genç ibaresinden kastımız 15-25 yaş arasındaki kardeşlerimiz. Ayrıca pandemi sürecinde olduğumuz için o akşam bizimle birlikte olacak kardeşlerimizin hepsinden HES kodu talebimizde olacak. Salgından dolayı ne yazık ki etkinliklerimizi kısıtlı tutmak durumundayız. Pandemi süreci el verdiğince ilerleyen günlerde etkinliklerimize devam edeceğiz. Belirttiğimiz kriterlere uyan ilk 20 kardeşimizle en kısa sürede iletişime geçeceğiz" diye konuştu.

Yapılan paylaşımlara rekor düzeyde yorum ve beğeni gelirken, Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda Başkan Kocaman'ın gençlerle yüzme etkinliği bu akşam gerçekleşecek. - KOCAELİ

Kocaman gençlerle yüzme etkinliği düzenledi
Kocaman gençlerle yüzme etkinliği düzenledi
Kocaman gençlerle yüzme etkinliği düzenledi

Mustafa Kocaman, Sosyal Medya, Kartepe, Yüzme, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaman gençlerle yüzme etkinliği düzenledi - Son Dakika Spor

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