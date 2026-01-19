Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Sosyal medyada paylaşılan bir itiraf metni kısa sürede gündem oldu. Kocasına ihanet ettiğini söyleyen bir kadın, düğününde takılan 20 tam altını gizlice bozdurarak eski sevgilisinin kumar borcunu ödediğini belirtti ve yaşadığı çıkmaz için sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.

SAHTE ALTIN DETAYI GÜNDEM OLDU

Paylaşımda kadın, bozdurduğu altınların yerine birebir görünümlü sahte imitasyon altınlar koyduğunu, eşinin şimdi araba almak için altınları bozdurmak istediğini anlattı. Kasayı açmaları ya da kuyumcuya gitmeleri halinde gerçeğin ortaya çıkacağından endişe eden kadın, evde hırsızlık süsü vermesi durumunda polisin devreye girip girmeyeceğini sordu.

PİŞMANLIK VE YARDIM ÇAĞRISI

"Hata yaptığımın farkındayım, pişmanım" diyen kadın, "Çok sıkıştım, bir akıl verin" sözleriyle paylaşımını tamamladı. İtiraf, sosyal medyada yoğun tartışmaya neden oldu.

İşte gündem olan o paylaşım;