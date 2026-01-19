Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi - Son Dakika
Yaşam

Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi
19.01.2026 11:49
Düğünde takılan altınları gizlice bozdurup eski sevgilisinin kumar borcunu ödediğini itiraf eden bir kadın, sahte altınlar nedeniyle yakalanma korkusu yaşadığını söyleyerek sosyal medyadan yardım istedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir itiraf metni kısa sürede gündem oldu. Kocasına ihanet ettiğini söyleyen bir kadın, düğününde takılan 20 tam altını gizlice bozdurarak eski sevgilisinin kumar borcunu ödediğini belirtti ve yaşadığı çıkmaz için sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi.

SAHTE ALTIN DETAYI GÜNDEM OLDU

Paylaşımda kadın, bozdurduğu altınların yerine birebir görünümlü sahte imitasyon altınlar koyduğunu, eşinin şimdi araba almak için altınları bozdurmak istediğini anlattı. Kasayı açmaları ya da kuyumcuya gitmeleri halinde gerçeğin ortaya çıkacağından endişe eden kadın, evde hırsızlık süsü vermesi durumunda polisin devreye girip girmeyeceğini sordu.

PİŞMANLIK VE YARDIM ÇAĞRISI

"Hata yaptığımın farkındayım, pişmanım" diyen kadın, "Çok sıkıştım, bir akıl verin" sözleriyle paylaşımını tamamladı. İtiraf, sosyal medyada yoğun tartışmaya neden oldu.

İşte gündem olan o paylaşım;

Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Son Dakika Yaşam Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi - Son Dakika

    Yorumlar (10)

  • Tuna güler Tuna güler:
    Bence eski sevgiline sadece altınları vermemişsindir. 43 0 Yanıtla
  • hk123456 hk123456:
    Vallahi bu işin sonu Esra Erol'da biter gibi gözüküyor 19 0 Yanıtla
  • erkan bektaş erkan bektaş:
    valla kocasına ihanet eden bu mesajla başkasinida tufaya düşürür dikkat edin :) 13 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    sosyolojik aci nokta su ki.. evlilikler artik sadakat vaat etmeyen hal aldi. yani bu bi cokustur toplumsal olarak 1980 ler ve 1990 sonrasi ucar adim cokuyoruz.. 10 0 Yanıtla
  • Demirtas null Demirtas null:
    Artık evliliğini değil,kendisini düşünüyor. Güvenin olmadığı bir yerde bırak bitsin o evlilik. Sende dersini almışsın,bak yoluna. 3 0 Yanıtla
