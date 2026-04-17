Kocasına sarkıntılık yapan kadını tencere kapağıyla dövdü

Sosyal medyada yayılan bir görüntü, kısa sürede gündem oldu. Bir kadın, kocasına sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü başka bir kadına sokak ortasında sert tepki gösterdi.

Görüntülerde, öfkeli kadının eline geçirdiği tencere kapağıyla karşısındaki kadına vurduğu anlar dikkat çekti. Olayın büyümesiyle birlikte taraflar arasındaki gerilim tırmandı.

GERGİNLİK TIRMANDI

Kısa süre sonra olay yerine kocanın da gelmesiyle tartışma daha da alevlendi. Tarafların karşı karşıya gelmesiyle yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın giderek kontrolden çıktığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar arasında farklı yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar kadının tepkisini desteklerken, bazıları ise şiddetin boyutunu eleştirdi.