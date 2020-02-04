Kocasinan Belediyesi, kardeş belediyesini ağırladı - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi, kardeş belediyesini ağırladı

7 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kardeş belediye Kırşehir'in Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve belediye meclis üyelerini makamında misafir etti.

Kocasinan Belediyesi, kardeş belediyesini ağırladı, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kardeş belediye Kırşehir'in Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve belediye meclis üyelerini makamında misafir etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Çolakbayrakdar, Kocasinan ilçesinin Kayseri'nin giriş kapısı konumunda bulunduğunu ve bu durumun kendilerine büyük sorumluluklar yüklediğini belirtti.

Kurumlar arası birlikteliğin hizmet kalitesini olumlu yönde etkilediğini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Çiçekdağı ile kardeş belediye olmak bizim için gurur verici. Neşet Ertaş'ın memleketi olan Çiçekdağı, sadece Kırşehir'de değil, tüm Türkiye'de ismi duyulmuş, güzel bir ilçemizdir. Kayseri halkına daha iyi hizmetler verebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri, devletimiz, hayırsever iş adamları ve şehri yönetenler tarafından farklı alanlarda yapılan yatırımlarla kültür, sağlık, spor, eğitim, turizm ve tarım şehri olarak da uluslararası alanda anılmaya başlandı."

Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu da misafirperverliğinden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, Kocasinan Belediyesiyle kardeş olmaktan mutlu olduklarını aktardı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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