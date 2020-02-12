Kocasinan Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

6 saat önce

Kocasinan Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Kocasinan Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.


Soğuk kış günlerinde ikram edilen bir bardak çorbanın, vatandaşlarla belediye arasında gönül bağı oluşturduğuna dikkati çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal faaliyetlerle de vatandaşlarımızın yanlarında olmaya çalışıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müz bünyesindeki İkram Çeşmesi ile yaptığımız hizmetler, vatandaşlarımızın büyük beğenisini kazanıyor. Her sabah Kayseri Devlet Hastanesi önünde vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Soğuk kış günlerinde ikram ettiğimiz sıcak çorba sayesinde vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu içinde gönül birliği oluşturuyoruz. Hemşehrilerimize hizmet etmenin ve bu hizmetlerin güler yüz olarak geri dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.


Mevsim şartları itibarı ile havaların çok soğuk olduğunu Kocasinan Belediyesi'nin ikram ettiği sıcak çorba ile ısındıklarını belirten vatandaşlar ise; "Bu hizmeti bizlere sunan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar ve belediye personeline teşekkür ediyoruz." dedi.


Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi önünde konumlandırılan 'İkram Çeşmesi'yle hasta ve hasta yakınlarına haftanın her günü hizmet veriliyor. Ayrıca portatif olarak taşınabilen İkram Çeşmesi'yle vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde mevsim şartlarına göre soğuk ve sıcak içecekler vatandaşların beğenisine sunuluyor. Vatandaşlar ise çoğu zaman ikramlarını Başkan Çolakbayrakdar'ın elinden alıyor. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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