Kocasinan Belediyesinde eylül ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi, eylül ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda gündemde yer alan 8 madde görüşülüp karara bağlandı.

Toplantıda, Türkiye'nin, olimpiyat kadrosuna alınan en genç sporcusu ünvanına sahip Özge Yılmaz ile gençler ve U21 Balkan şampiyonu Betül Nur Kahraman, meclis salonunda masa tenisi gösterisi yaptı.

Başkan Çolakbayrakdar toplantıda, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü'nün ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sporcularımız bizim yüz akımız. Masa tenisi başta olmak üzere tekvando, boks gibi farklı branşlarda Kocasinan Spor Kulübü birçok başarılara imza atıyor. Özellikle Kocasinan Spor Kulübü'nün sporcuları milli takımda yer alarak, masa tenisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Özge Yılmaz ve Betül Nur Kahraman'ı tebrik ediyorum. Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlayarak, profesyonel spor yapan geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz."