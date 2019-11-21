Son Dakika Haberleri: Kocasinan'da estetik görünümlü kavşaklar göz dolduruyor
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Kocasinan'da estetik görünümlü kavşaklar göz dolduruyor

7 saat önce

İlçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için estetik ve görsel çalışmalar yapan Kocasinan Belediyesi, yeni ve farklı tasarımlı kavşaklarla yolları daha konforlu ve estetik görünümlü hale getiriyor.

Kocasinan'da estetik görünümlü kavşaklar göz dolduruyor, System.String[]

İlçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için estetik ve görsel çalışmalar yapan Kocasinan Belediyesi, yeni ve farklı tasarımlı kavşaklarla yolları daha konforlu ve estetik görünümlü hale getiriyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan'ı hazırlarken, vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti veren yolları, yapılan çalışmalarla daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz." dedi.


Kocasinan'ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Kocasinan'ın hizmet standartlarını yükselttiklerine dikkati çekerek, "Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalara yeni kavşaklar yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ise estetik dokunuşlarla daha da güzelleşen kavşaklarla vatandaşlara görsel bir şölen sunmuş oluyoruz. Özellikle şehrin görsel estetiğine büyük önem veriyor ve bu doğrultuda yenilikçi çalışmalarımızla Kayseri'ye estetik dokunuşlarda bulunuyoruz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir." ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek, yenilemek ve Yeni Kocasinan'a hazırlamak için yoğun bir şekilde çalışmaların devam edeceğini, Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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