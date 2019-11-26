Son Dakika Haberleri: Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı
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Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan Özbekistan uyruklu kadın gözaltına alındı.

Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kocasını bıçakla yaralayan Özbekistan uyruklu kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükrüpaşa Sokak'ta yaşayan Özbekistan uyruklu K.D. ( 27), eşi E.D. (36) ile tartışmaya başladı. Kocası tarafından darbedilen K.D, eşini mutfakta aldığı bıçakla yaraladı.

Komşularının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

K.D. polis tarafından gözaltına alındı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Özbekistan, Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:38 Kaynak: AA
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