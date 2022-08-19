Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini 'Baron' buldu

İddialara göre, Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'ndeki bir evde geçici olarak yaşayan Ayşen Çöl ile Dursun Çöl çifti tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Dursun Çöl, evde bulunan çekiçle eşinin kafasına defalarca vurmaya başladı. Kafatası kırılan ve kanlar içerisinde kalan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

CANİ KOCA KAÇTI

Eşinin cansız bedenini alüminyum folyoya sardıktan sonra evin bahçesine gömen cani koca ise, çevresindekilere eşinin kendisini terk ettiği yalanını söyleyerek kayıplara karıştı.

EVİN YENİ SAHİPLERİNİN KÖPEĞİ "BARON" BULDU

Olayın yaşandığı ev Dursun Çöl'ün ayrılması üzerine bir emlak firması tarafından satın alındı. Durumdan habersiz olan firma sahibi, 'Baron' ismini verdikleri köpeği bekçilik etmesi için evin bahçesinde bıraktı. Bahçe düzenlemesi için eve tekrar uğrayan firma sahipleri, Baron'un bahçede toprağı eşerek çukur kazdığını gördü. Çukura doğru yaklaştıkça ağır bir koku duyduklarını ifade eden firma sahipleri Ayşen Çöl'ün yaklaşık 1 buçuk ay önce gömülmüş cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine Ayşen Çöl'ün cansız bedeni çukurdan çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kan donduran cinayeti işleyen cani Koca ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.