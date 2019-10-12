Son Dakika Haberleri: Koder başkanı: turizmde 2020 iyi görünüyor
Son Dakika Güncel Koder başkanı: turizmde 2020 iyi görünüyor

Koder başkanı: turizmde 2020 iyi görünüyor

1 saat önce

KUŞADASI Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden, turizm açısından bu yılın iyi geçtiğini, 2020'nin verilerinin iyi gözüktüğünü belirterek, "Thoomas Cook'un batması, hepimizin moralini bozdu.

Koder başkanı: turizmde 2020 iyi görünüyor, System.String[]

KUŞADASI Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden, turizm açısından bu yılın iyi geçtiğini, 2020'nin verilerinin iyi gözüktüğünü belirterek, "Thoomas Cook'un batması, hepimizin moralini bozdu. Ancak turizmin ve ticaretin bir cilvesi. Bunu da atlatacağız. 2020 yılı iyi görünüyor. Şu an için rezervasyonlar, turizmin geleceği ve hareketler anlamında gayet iyi" dedi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) tarafından düzenlenen Turizm Balosu, bir otelde gerçekleştirildi. Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Belediye Başkan yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis üyeleri ve KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden de toplantıya katıldı. Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi ve KODER Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden, "2019 yılını turizm açısından değerlendirecek olursak, Kuşadası iyi bir turizm sezonu geçirdi. Tedarikçilerimizin, esnaf dostlarımızın, turizm sektörünün içinde ve dışındaki herkesin duymak istediği şeyler bunlar. Genel olarak herkes durumdan memnun. Thoomas Cook'un batması, hepimizin moralini bozdu. Ancak turizmin ve ticaretin bir cilvesi. Bunu da atlatacağız. 2020 yılı iyi görünüyor. Şu an için rezervasyonlar, turizmin geleceği ve hareketler anlamında gayet iyi. 2020'nin 2019'dan da iyi olacağını düşünüyorum, Thomas Cook'tan gelen kaybı da telafi edeceğini düşünüyorum. Bu yüzden endişe etmeyin lütfen. Sadece fiyat istikrarımızın oturmayacağını düşünüyorum. Onun için de erken rezervasyonları durdurmayın. Sonuna kadar seyahat acentalarının erken rezervasyonlarını konfirme edelim, stop çekmeyelim. Fiyat istikrarının oturması açısından buna ihtiyacımız var" dedi.İklim değişikliğiyle beraber insanların doğaya daha duyarlı hale geldiğini belirten Özden, "Bu yüzden bizim turizmimizi doğayla uyumlu, temiz deniz, temiz şehir, temiz çevre anlayışıyla insana yatırım yapan bir turizm hareketine çevirmemiz gerekiyor. Özellikle Kuşadası'nın buna daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kuşadası Belediyesi'nin de bu çerçevede Kuşadası'na yatırımlar yaparak, ilçenin altyapısını toparlaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.


Yücel Aydın, Kuşadası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:08 Kaynak: DHA
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