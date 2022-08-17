Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika
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Kırklareli'nde asayiş

17.08.2022 09:44
Kırklareli'nde asayiş

Kofçaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Kofçaz ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocayazı köyünde evinin çatısını onaran N.C. dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Gözüne çivi isabet eden kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde gözüne çivi isabet eden kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde Y.B. çekiç ile paletlere çivi çaktığı esnada gözüne çivi isabet etti.

Yaralan Y.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.

Y.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu ile yakalandı

Babaeski ilçesinde uyuşturucu ile yakalan kişi gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahalil beldesinde şüphe üzerine M.T. idaresindeki otomobili durdurdu.

M.T'nin üst aramasında 4 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili M.T. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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