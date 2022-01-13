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Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti - Son Dakika

Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti

13.01.2022 16:00

Kağıthane'de Bircan Pakır'ın kredi çekerek açtığı köfteci minibüsü dün akşam alev topuna döndü. Daha önce defalarca tehdit aldığını, aracının camlarının baltayla kırdığını belirten Bircan Pakır, minibüsünün de kundaklandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Halit Paşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde park halindeki köfteci minibüsü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

CAMLARINI KIRIP KUNDAKLAMIŞLAR

İtfaiye tarafından söndürülen minibüsten geriye iskelet yığını kaldı. Ekmek teknesi yanan 45 yaşındaki Bircan Pakır, daha önce de arabasının camlarının kırıldığını ve tehdit edildiğini söyledi. Kredi borcu olduğunu ve zor durumda olduğunu söyleyen Pakır, minibüsünü yakanların bir an önce bulunmasını istiyor.

Tehditler, baltayla saldırı, kundaklama... Kağıthane'de köftecilik yapan kadının dramı

"KREDİ ÇEKEREK MİNİBÜSÜ ALDIM"

Ekmek teknesinin kundaklandığını söyleyen Bircan Pakır, "Ben yaklaşık 1.5 yıldır burada satış yapıyorum. Pandemiden sonra kredi çekerek bu minibüsü aldım. Yapacak bir işim yoktu. Ondan önce Antalya'da yönetmen yardımcılığı yapıyordum. Virüs çıkınca işe gidemedik. İşsizim. Kredi çekerek bu minibüsü aldım. Ama sürekli tehdit edildim. Yandaki tezgahçının vasıtasıyla sürekli tehdit edildim. Onun dışında da tehdit eden vardı" dedi.

Tehditler, baltayla saldırı, kundaklama... Kağıthane'de köftecilik yapan kadının dramı

"EKMEK TEKNEM GİTTİ"

"Burada uyuşturucu kullanan da var. Alkol alan da var" diyen Bircan Pakır, "Daha doğrusu bir kadın olduğum için bu tehditler yapılıyordu. Geçen yazın sonuna doğru baltayla arabamın bütün camlarını kırdılar. Tehdit ettiler. Aracın içerisinde dün akşam ben olmuş olsaydım ne olacaktı? Hava soğuk diye ben dün dükkanı açmadım. Tekel bayisi beni aradı. 'Bircan çabuk koş gel aracını yaktılar' dedi. Onlar da ben içindeyim diye korktular. Bu insanların bu kadar mı gözü dönmüş. Bayanız diye ekmek yiyemeyecek miyiz? Benim ekmek teknem gitti." ifadelerini kullandı.

"NEREYE TUTNACAĞIM BİLMİYORUM"

Tek başına çalışarak hayata tutunmaya çalıştığını söyleyen Pakır, "Ben tek başımayım. Şuan ablamın yanına sığındım. Yaza kadar kendimi toparlayıp bir ev tutayım dedim. Şimdi ne yapacağım onu bile bilemiyorum. Annemi koronavirüsten daha yeni kaybettim. Ramazan Bayramı'nın birinci günü vefat etti. Babamı hiç görmedim. Babam öldüğünde beş yaşındaydım. Şuan tamamen kaldım. Ne yapacağım? Bilemiyorum. Şuan dünya kadar borcum var. Ne yapacağım? Nereye tutunacağım bilemiyorum. Bu basit bir şey değil." diye konuştu.

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Kağıthane, İtfaiye, Ekmek, Kredi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti - Son Dakika
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