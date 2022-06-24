Örgütün, İran 'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerinden Diyarbakır'a getirip, çevre şehirlere kadın ve çocukları da kullanarak sokak satıcıları aracılığıyla sattığı belirlenmişti. 8 aylık çalışma sonucu örgüte yönelik 3 gün önce operasyon düzenlenmişti.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 46 şüpheli adliyede - Son Dakika

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