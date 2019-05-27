Son Dakika Haberleri: Koldere'ye 15 Milyonluk Altyapı Yatırımı

Koldere'ye 15 Milyonluk Altyapı Yatırımı

5 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde yürüttüğü 57 kilometrelik altyapı çalışması kapsamında abone ve parsel bağlantılarını gerçekleştiriyor.

Koldere'ye 15 Milyonluk Altyapı Yatırımı, System.String[]

75 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işine de başlayan MASKİ, mahalleye 15 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinin de ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Saruhanlı'nın Koldere Mahallesi yıllardır beklediği hizmetlere kavuşuyor. Mahallede 57 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme işinde ana hat çalışmalarının tamamlanmasının ardından abone ve parsel bağlantılarında da sona gelindi. Mahallede 75 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışması da yürüten MASKİ ekipleri, Koldere'ye yepyeni bir görünüm kazandırıyor. İş kapsamında 2 içme suyu deposu inşaatının da yer aldığı mahallede depoların mekanik ve elektrik tesisatlarının bağlantıları yapılıyor. Toplam 15 milyon TL yatırım yapılan Koldere, adeta yeniden inşa ediliyor.

"Mahallemiz çok güzel oluyor"

Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, "Mahallemiz çok güzel oluyor. Çalışmalardan çok memnunuz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:57 Kaynak: Bültenler
Saruhanlı, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Koldere, Güncel
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