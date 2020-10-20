Son dakika: İş kazası sonucu iki kolunu kaybeden Samet, protez kollarıyla hayata dokunmak istiyor - Son Dakika

AYDIN'da 7 ay önce bir inşaatta çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak iki kolunu kaybeden Samet Aktepe (17), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden protez kol tedavisi için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne umuda doğru yolculuğa çıktı. Aktepe, "Protez kollara kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bir an önce hayata dokunmak istiyorum" dedi.

Aydın 'da 7 ay önce okul harçlığını çıkarmak için bir inşaatta çalıştığı esnada elinde bulunan metalleri, üzerindeki elektrik tellerini fark etmeyerek temas ettirmesi sonucu akıma kapılan Samet Aktepe, ağır yaralı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada bir dizi ameliyat geçiren ancak her iki kolu da omuz hizasından kesilen Samet, basın aracılığı ile sesini duyurarak hayırseverler ve yetkililerden yardım istedi. Aydın'ın İncirliova Belediyesi ve valilik bu çağrıyı duyarak Samet Aktepe için kampanya başlattı. ISPARTA'YA GÖNDERİLDİSamet'in normal yaşantısına dönebilmesi için bir Güneydoğu gazilerine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan protez kol nakli yapılması planlandı. Ancak nakil öncesi hala kapanmayan yaraların tedavisinin tamamlanması gerekiyordu. Bir süre önce, hemşehrisi olan SDÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar , Samet'in tedavisini üstlendi.'YARALAR İYİLEŞTİ'Hastanede Samet'in tedavisiyle bizzat ilgilenen Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar , Ankara'ya sevkinden önce Samet'in son durumu ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na şu bilgileri verdi: "Samet benim Aydın'dan hemşehrim. Bundan yaklaşık 7 ay önce yüksek akıma kaptırarak her 2 kolunu da omuz başlarından kaybetti. Adnan Menderes Üniversitesi'nde epey bir süre tedavi edildi. Ama yaralar kapanmadı. Daha sonra buraya geldi, 1 haftadır da burada. Biz yara bakımını yaptıktan sonra özellikle protez konması veya kadavradan ekstremite nakli seçeneklerinin değerlendirilmesi açısından randevularını planladık. Şimdi Gülhane'ye gönderiyoruz. Gülhane uzun yıllar özellikle Güneydoğu gazilerine ekstremite protezler yapılması konusunda oldukça deneyim kazanmış bir hastanemiz. Her ne kadar şu anda eğitim araştırma hastanesi olarak hizmet veriyor olsa da böyle bir deneyimi var. Oradaki arkadaşlarımız da bizim kardeşlerimiz. Onlar da bundan sonra Samet ile Ankara'da ilgilenecek. Yine Hacettepe'den arkadaşlarla ekstremite transplantasyonu için görüştük, onlar bakıp bir değerlendirme yapacak. Bizim de derdimiz Samet'i bir an önce protez de olsa kadavradan nakil de olsa kollarına kavuşturup, tekrar eski günlerde olduğu gibi kollarını kullanır hale getirmek."'BİR AN ÖNCE HAYATA DOKUNMAK İSTİYORUM'Yaşadığı talihsiz kazadan sonra uzun süre Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirten Samet Aktepe, protez de olsa kollarına kavuşacağı günleri özlemle beklediğini belirterek, duygularını şöyle aktardı: "Aydın'da uzun süre tedavi görüp bir dizi ameliyat geçirdim. Daha sonra protez kol nakli için yardım istedim ve Aydın Valiliği ile İncirliova Belediye Başkanlığı bu konuda destek oldu. Protez kol takılması için önce Isparta 'ya Metin Hocama geldik ve burada bazı tedaviler yapıldı. Şimdi Ankara GATA'ya gideceğim. Bir an önce hayata dokunmak istiyorum. Bana bu konuda destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırsever insanlarımız ve kurumlarımıza da bana destek olmaları konusunda çağrıda bulunuyorum."OLDUKÇA PAHALI

Samet Aktepe'nin Gülhane'de ilk kontrolü yapıldıktan sonra protez kol nakli için tedavi sürecinin başlatılacağı ve kolları temin edecek firmanın maliyeti bildireceği, bu miktarın bir kısmı SGK tarafından karşılanmasına rağmen maliyetinin 1 milyon liranın üstüne çıkmasının beklendiği ifade edildi. Aydın Valiliği ve İncirliova Belediyesi'nin geri kalan kısmı karşılamak için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.