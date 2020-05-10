Köln'de camilere düzenlenen saldırılar, Türk derneklerince kınandı - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Chorweiler Camisi ve DİTİB Sosyal Yardımlaşma Merkezi'nin cumartesi gecesi taşlı saldırıya uğraması, 57 derneğin bağlı bulunduğu Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifince kınandı.

Chorweiler semtindeki camiye geçmiş olsun ziyaretinde bulunanlar arasında STK ve dernek temsilcilerinin yanı sıra Kuzey Ren Vestalya (KRV) Eyaleti Uyum Meclisi Başkanı Tayfun Keltek de yer aldı.

Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatifi Sözcüsü Rafet Öztürk, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanların zor günler geçirdiği bu günlerde ibadethanelere yapılan çirkin saldırıları kınadı.

Öztürk, "Bu tür saldırılar kardeşliğe, uyuma ve birlikte yaşamaya zarar verir, sosyal barışı aksatır. Köln ve Çevresindeki 57 STK, saldırıları kınıyor, olayın faillerinin bir an önce güvenlik güçlerince tevkif edilerek ve hukuka teslim edilmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

DİTİB Chorweiler Camisi Dernek Başkanı İbrahim Altun da salgın nedeniyle ibadet etmeye hasret kaldıklarını ve uzun bir aradan sonra kılınacak ilk namazdan üç saat önce camilerinin böyle bir saldırıya maruz kalmasının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Güvenlik güçlerinden saldırganların yakalanıp gerekli cezanın verilmesini talep eden Altun, bu zor günlerde kendilerini ziyaret edip güç veren STK temsilcilerine teşekkür etti.