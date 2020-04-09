Köln'de propaganda yapan PKK yandaşları cami duvarına boyayla yazı yazıp kaçtı - Son Dakika

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Köln'de propaganda yapan PKK yandaşları cami duvarına boyayla yazı yazıp kaçtı
6 saat önce
Almanya'nın Köln kentinde propaganda yapan PKK yandaşları, caminin duvarına sprey boyayla yazı yazarak kaçtı.
Almanya'nın Köln kentinde propaganda yapan PKK yandaşları, caminin duvarına sprey boyayla yazı yazarak kaçtı.
Köln-Kalk DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Mahmut Kökmen, duvardaki yazıyı fark eden komşularının kendilerine haber verdiğini, bunun üzerine polisi bilgilendirdiklerini belirtti.
Polisin camide incelemede bulunduğunu söyleyen Kökmen, 12 Mart'ta aynı camiye yine terör örgütü yandaşlarınca benzer şekilde saldırı gerçekleştirildiğini anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 08:02 Kaynak: AA
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