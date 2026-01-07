Kolombiya, ABD\'ye karşı ordusunu savundu

KOLOMBİYA Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio, "Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun başkomutanlığında, son derece hazırlıklı ve donanımlı bir ordumuz var" dedi.

Kolombiya basını, Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio'nun düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunduğunu duyurdu. Villavicencio, ABD'nin Kolombiya'ya yönelik olası saldırısında, egemenliklerini savunma noktasında net olduklarını söyledi. Villavicencio, "Bunun için, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun başkomutanlığında, son derece hazırlıklı ve donanımlı bir ordumuz var. Bu ordunun halkımızı savunması gerekir" diye konuştu.

Diplomatik kanalların açık tutulduğunu kaydeden Villavicencio, önceliklerinin diyalog olduğunu belirtti. ABD'nin Bogota Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı John McNamara ile bu konuda görüşeceklerini dile getiren Villavicencio, protesto notası vereceklerini de aktardı. Villavicencio, "Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret, ülkemize yönelik hakarettir ve bugün Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu bu makama taşıyan tüm demokratik süreçlerin yok sayılması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.