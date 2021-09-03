Kolombiya çok uluslu arama kurtarma tatbikatına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Uçağın geçişinden detaylar
Paraşütçülerin uçaktan atlaması
Çok uluslu arama kurtarma tatbikatından detaylar
Kolombiya Hava Kuvvetleri'nden Tuğgeneral Carlos Silva ile röportaj
Paraguay Hava Kuvvetleri'nden Yarbay Mario Adornoile röportaj KOLOMBİYA - Kolombiya Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde, aralarında ABD'nin de bulunduğu 15 ülkenin katılımıyla Puerto Salgar kentindeki Palaquero Üssü'nde çok uluslu arama kurtarma tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta çok sayıda yaralının olduğu bir deprem senaryosunda arama kurtarma ve yaralı tahliyesi gerçekleştirilirken, paraşütle atlama pratiklerine de yer verildi.
Kaynak: AA
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