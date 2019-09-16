Son Dakika Haberleri: - Kolombiya'da Evin Çatısına Küçük Uçak Düştü: 7 Ölü
Son Dakika Güncel Haber

- Kolombiya'da Evin Çatısına Küçük Uçak Düştü: 7 Ölü

29 dakika önce

- Kolombiya'da evin çatısına küçük uçak düştü: 7 ölüBOGOTA - Kolombiya'nın güneybatısında bir evin üzerine küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

- Kolombiya'da evin çatısına küçük uçak düştü: 7 ölü

BOGOTA - Kolombiya'nın güneybatısında bir evin üzerine küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kolombiya Özel Sivil Havacılık İdari Birimi (Aerocivil) tarafından yapılan açıklamada, Popayan kentinde bir evin üzerine küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

Aerocivil'den yapılan açıklamada, "Popayan- Lopez de Micay seferini yapan 2'si mürettebat 9 kişinin bulunduğu PA31 model uçak, Guillermo Leon Valencia Havaalanından kalkıştan çok kısa bir süre sonra Popayan şehrinin La Isla semtinde düştü" ifadeleri yer aldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu Pazar günü Popayan'da birkaç aileyi acı içinde bırakan uçak kazasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Yetkililer nedenleri belirlemek için çalışıyorlar. Hükümetimiz mağdurlara yardımdan etmekten sorumlu. Toplumla dayanışma içindeyiz" dedi.

- Kolombiya'da Evin Çatısına Küçük Uçak Düştü: 7 Ölü

Kolombiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sürüye düşen yıldırım, 60 koyunu telef etti
Babasını öldüren liseli tutuklandı İzmir'de talihsiz adam, 6 yıl önce babasının öldüğü yerde trafik kazası geçirecek hayatını kaybetti 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde babası öldürülmüştü! Babasının katilinin evinin yanışını böyle izledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:28:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Kolombiya'da Evin Çatısına Küçük Uçak Düştü: 7 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]