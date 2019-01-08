Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da Müneccim Krallar Günü Kutlaması

Kolombiya'da Müneccim Krallar Günü Kutlaması

52 dakika önce

Kolombiya'nın başkenti Bogota, Hristiyan dünyasında Hz. İsa'nın doğumunun 12. günü kutlanan Epifani Bayramı'nın Katolik yorumu "Los Reyes Magos" Müneccim Krallar Günü etkinlikleri dolayısıyla renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

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Kolombiya'nın başkenti Bogota, Hristiyan dünyasında Hz. İsa'nın doğumunun 12. günü kutlanan Epifani Bayramı'nın Katolik yorumu "Los Reyes Magos" Müneccim Krallar Günü etkinlikleri dolayısıyla renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 3 bin Bogotalı, kentin doğu tepelerindeki tarihi Mısır Mahallesi'nde, Katolik inancına göre üç müneccim kral Melchor, Gaspar ve Baltasar'ın bebek İsa'yı ziyaret etmesini anmak için toplandı.

Kolombiyalılar, bu yıl 104'üncüsü düzenlenen ve daha çok kültürel bir şenlik havasında geçen "Los Reyes Magos" kutlamalarında topaç ve çuval yarışlarının yanı sıra ve bölgeye has oyunlara katıldı, mahalledeki tarihi Mısır Kilisesi'nin önünde yağ sürülen ve tepesine hediyeler asılan direğe tırmanmaya çalıştı.

Bogota Büyükşehir Belediyesince düzenlenen şenlikte ayrıca sokaklara kurulan tezgahlarda bölge halkı, yöresel birçok yiyeceğin yanı sıra evlerinde mısırdan ürettiği "Chicha" adlı içeceği satışa sundu.

Epifani Bayramı, İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlanmasına atfen 12'nci gün bayramı olarak da anılıyor. Epifani'nin nedenine ilişkin Hristiyan mezhepleri arasında farklılıklar bulunurken Ortodokslar, Hz. İsa'nın Ürdün Nehri'nde vaftiz edilmesini kutluyor.

Katolik ve Protestanlar ise doğudan geldiğine ve hediye olarak altın, günnük ve mür getirdiğine inanılan üç müneccim kralın bebek İsa'yı ziyaret etmesini anıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel
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