Kolombiya Devlet Başkanı Petro: Trump, Venezuela'da kokain fabrikasını bombaladı

31.12.2025 11:04
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD ordusunun Maracaibo'da şüpheli bir kokain işleme tesisini bombaladığına dair açıklamalarda bulundu. Petro, bu fabrikanın, koka macununun kokaine dönüştürüldüğü yer olduğunu ve Kolombiya'daki gerilla grubu tarafından işletildiğini belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD ordusunun Venezuela'da fabrikayı vurduğunu belirterek, "Maracaibo'da koka macununun kokain haline getirilmek üzere karıştırıldığından endişe ettiğimiz bir fabrikayı Trump'ın bombaladığını biliyoruz" dedi.

DEVLET BAŞKANI PETRO SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

ABD ordusu, Başkan Donald Trump'ın emriyle Venezuela'ya yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın, Venezuela'nın kuzeybatısındaki Maracaibo şehrinde şüpheli bir kokain işleme tesisinin bombalanması emrini verdiğini söyledi. Petro, "Maracaibo'da koka macununun kokain haline getirilmek üzere karıştırıldığından endişe ettiğimiz bir fabrikayı Trump'ın bombaladığını biliyoruz" dedi

TESİS, ULUSAL KURTULUŞ ORDUSU ADLI GERİLLA GRUBU TARAFINDAN İŞLETİLİYOR

Kolombiya devlet başkanı, Maracaibo'nun kıyısında bulunan fabrikada, koka macununun kokaine dönüştürüldüğüne inanıldığını vurgulayarak, tesisin Kolombiya'da faaliyet gösteren Ulusal Kurtuluş Ordusu adlı gerilla grubu tarafından işletildiğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı iddia edilen teknelerin yükleme yaptığı büyük bir tesisin vurulduğunu bildirmiş, detay vermemişti.

Kaynak: İHA

Venezuela, Kolombiya, Politika, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
