Son Dakika Haberleri: Kolombiyalılar artık Falcao'yu her hafta izleyecek
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Kolombiyalılar artık Falcao'yu her hafta izleyecek

1 saat önce

Kolombiya'da yayın yapan WinSportsTV kanalı gelecek hafta sonundan itibaren, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden başlamak kaydıyla sarı kırmızılıların maçlarını canlı olarak yayınlayacak.

Kolombiyalılar artık Falcao'yu her hafta izleyecek, System.String[]

Kolombiya'da yayın yapan WinSportsTV kanalı gelecek hafta sonundan itibaren, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden başlamak kaydıyla sarı kırmızılıların maçlarını canlı olarak yayınlayacak.


Kanalın yöneticisi Jaime Parada, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Canal Win Sports aynı zamanda Kolombiya Ligi maçlarının da yayıncısı.


Kolombiya'da ilk kez Türk Ligi'nin maçları canlı olarak yayınlanacak.


Böylece iki ülke arasında Galatasaray ve Falcao aracılığıyla bir köprü oluşacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Kolombiya, Falcao, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:00 
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