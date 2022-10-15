Bir Güney Asya ülkesi olan Sri Lanka'nın meteoroloji departmanı, ülkenin birçok yerinde önümüzdeki günlerde şiddetli yağışların etkili olmaya devam edeceği tahmininde bulundu.

KOLOMBO, 15 Ekim (Xinhua) -- Sri Lanka Afet Yönetimi Merkezi Cumartesi günü, Sri Lanka'da son 48 saatte yaşanan sel ve toprak kaymalarında iki kişinin öldüğünü, 5.212 aileden 21.888 kişinin bu afetlerden etkilendiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Sri Lanka'da 21 Binin Üzerinde İnsan Sel ve Toprak Kaymalarından Etkilendi - Son Dakika

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