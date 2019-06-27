Kolunu demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı
31 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kolu demir korkuluklara sıkışan Suriyeli çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:53 Kaynak: AA
'ın Gölbaşı
ilçesinde kolu demir korkuluklara sıkışan Suriyeli çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçenin Fatih Mahallesi
'nde bulunan Hacı Gani Diler Camisi'nin demir korkuluklarına çıkarak oyun oynayan Suriyeli Fehat Rahvari kolunu sıkıştırdı.
Çocuğun yardım çağrısını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis
ve itfaiyeye bildirdi. Gölbaşı Belediyesi
itfaiye ekiplerinin demiri kesmesinden sonra kurtarılan Rahvari, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi
'ne sevk edildi.
İmamoğlu İstanbullular'dan isteklerini sıraladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye pankartla gelen çifte, nikah sözü verdi
Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk paylaşım : Mazbatamızı 16 milyon adına aldık