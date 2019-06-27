Son Dakika Haberleri: Kolunu demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Kolunu demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı

31 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kolu demir korkuluklara sıkışan Suriyeli çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kolunu demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kolu demir korkuluklara sıkışan Suriyeli çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
İlçenin Fatih Mahallesi'nde bulunan Hacı Gani Diler Camisi'nin demir korkuluklarına çıkarak oyun oynayan Suriyeli Fehat Rahvari kolunu sıkıştırdı.
Çocuğun yardım çağrısını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ve itfaiyeye bildirdi.
Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerinin demiri kesmesinden sonra kurtarılan Rahvari, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:53 Kaynak: AA
Fatih Mahallesi, Adıyaman, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu İstanbullular'dan isteklerini sıraladı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye pankartla gelen çifte, nikah sözü verdi Elektrik fiyatlarına yüzde 14,98 zam geldi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk paylaşım : Mazbatamızı 16 milyon adına aldık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 20:24:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolunu demir korkuluklara sıkıştıran çocuk kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]